Jorge Jesus e Luva de PedreiroReprodução

Publicado 13/02/2023 14:15

O influencer Iran Ferreira, mais conhecido como "Luva de Pedreiro", encontrou o treinador português Jorge Jesus, atual comandante do Fenerbahçe, nesta segunda-feira. Luva direcionou uma pergunta que muitos rubro-negros desejariam fazer pessoalmente ao técnico: se ele voltaria ao Flamengo.

Luva de Pedreiro encontrou Jorge Jesus em um saguão de aeroporto na Europa e imediatamente perguntou ao treinador sobre um possível retorno ao Rubro-Negro. Pego de surpresa pela pergunta do influenciador, o Jorge Jesus desconversou, mas deixou a possibilidade em aberto.

Luva de Pedreiro: “Tô aqui com Jorge Jesus, que vai voltar para o Flamengo.”



Jorge Jesus: “Vamos!”



Luva: “Vamos? Vai voltar para o Flamengo?”



Jorge Jesus: “Tu é quem sabes.”



"Graças a Deus, pai. Estou aqui com Jorge Jesus, que vai voltar para o Flamengo", disse o influenciador.O português respondeu com um: "Vamos". Ao ouvir, Luva de Pedreiro, que é vascaíno, rival do rubro-negro, perguntou: "Vai voltar para o Flamengo?""Tu é que sabes", respondeu o técnico.