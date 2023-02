Daniella Chávez - Reprodução / Instagram

Publicado 13/02/2023 10:00

Rio - A musa do OnlyFans, Daniella Chávez, é nascida no Chile e mora atualmente no México. Torcedora do O'Higgins, clube do seu país natal, ela tem o costume de comentar futebol. No último domingo, a beldade fez uma análise sobre a seleção chilena e fez críticas ao meia do Flamengo, Arturo Vidal.

"Da Geração de Ouro, o único que deve ser convocado para a Seleção é @Alexis Sanchez. Os outros estão acabados como o Arturo Vidal e alguns já não são manchete em lado nenhum, a disciplina no desporto é muito importante!", disparou.

Daniella se refere a chamada "maior geração da história do Chile" que conquistou dois títulos consecutivos da Copa América: em 2015 e em 2016. Vidal, que teve passagens por clubes importantes na Europa como Juventus, Inter de Milão, Barcelona e Bayern foi um dos representantes dessa equipe.