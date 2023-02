Everton Cebolinha custou mais de R$ 69 milhões ao Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 13/02/2023 16:08

Rio - Sempre agressivo nas janelas de transferências, o Flamengo não economizou ao longo do último ano e concretizou algumas contratações de peso para seu elenco. Apesar do alto investimento feito em alguns nomes badalados, poucos foram os jogadores que conseguiram entregar o esperado e se firmar em algum momento no time titular.

Desde a última temporada, o Flamengo contratou dez jogadores: Ayrton Lucas, Marinho, Fabrício Bruno, Santos, Pablo, Everton Cebolinha, Vidal, Pulgar, Varela e Gerson. Somados, todos esses jogadores custaram mais de R$ 270 milhões aos cofres rubro-negros. Os únicos que chegaram sem custo foram Vidal, que conseguiu sua liberação da Inter de Milão, e Varela, que acionou o mecanismo da Fifa para deixar o Dínamo de Moscou por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia.

De todos esses nomes, o que mais se firmou foi Santos. Titular absoluto a partir da chegada de Dorival Júnior, o goleiro foi peça importante para o Rubro-Negro ao longo de 2022 e ajudou o clube a conquistar a Copa do Brasil e a Libertadores. Outro que ganhou seu espaço no time titular recentemente foi Ayrton Lucas. Com o experiente Filipe Luís já em fim de carreira e sofrendo com a questão física, o camisa 6, que foi reserva na última temporada, assumiu a posição e atuou nos jogos mais importantes do ano até aqui.

Entre os contratados, aquele que mais causou frisson na torcida do Flamengo foi Gerson, ídolo rubro-negro que deixou o clube em 2021 para defender o Olympique de Marselha e voltou no início deste ano. No entanto, apesar de já ter chego com status de titular, o volante pouco entregou neste início de ano. O Coringa teve atuações ruins nos dois principais jogos do ano: a Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras, e a semifinal do Mundial de Clubes, contra o Al Hilal, quando foi expulso ainda no primeiro tempo.

Vidal e Cebolinha, grandes contratações do último semestre, nunca chegaram perto de brigar por uma vaga no time principal, mesmo sendo acionados frequentemente no segundo tempo. Nas vezes em que estiveram em campo, não conseguiram ter uma exibição fora da curva que justificasse a expectativa em torno de seus nomes. Já o lateral-direito Varela e o volante Pulgar, que chegaram ao clube na mesma época, também não se firmaram. O uruguaio iniciou a temporada entre os titulares, mas perdeu a posição após atuações inconsistentes, enquanto o chileno teve poucas oportunidades.

Entre os reforços para o sistema defensivo, Fabrício Bruno foi bastante utilizado desde sua chegada ao Flamengo, mas sempre como uma opção no banco de reservas. Atualmente, o camisa 15 é o substituto imediato dos zagueiros titulares. Por fim, Pablo é quem menos tem sido aproveitado. O jogador entrou em campo em apenas duas partidas neste ano, sendo que em uma delas atuou por apenas quatro minutos.

Com um início de temporada abaixo do esperado, o Flamengo tenta se recuperar das perdas na Supercopa do Brasil e no Mundial e trabalhar de olho na próxima decisão, que será a Recopa, contra o Independiente Del Valle, nos dias 21 e 28 de fevereiro. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h10, contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira.