Diego Alves - Divulgação / Celta

Diego AlvesDivulgação / Celta

Publicado 13/02/2023 17:00

Rio - O goleiro Diego Alves, de 37 anos, se despediu do Flamengo no ano passado e recentemente assinou com o Celta de Vigo. E de acordo com informações do portal "Torcedores.com", outro jogador que disputou a temporada de 2022 pelo clube carioca para reforçar a equipe espanhola.

Segundo o portal "Torcedores.com", Arturo Vidal estaria na mira do Celta. António Chavez, diretor esportivo do clube espanhol, teria viajado para o Marrocos para abordar a situação do chileno. O contrato dele com o Flamengo vai até o fim de 2023.

O Celta não é o único clube interessado. De acordo com o portal "Coluna do Fla", o Colo-Colo, time que revelou o volante, deve fazer uma investida para contratá-lo. Porém, o desejo do clube chileno é de esperar o meio do ano, quando Vidal poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe.

Vale lembrar que o Colo-Colo foi um dos motivos que estremeceram a relação de Vidal com o Flamengo nos últimos dias. Em uma live, o jogador se ofereceu para voltar ao clube que o revelou, o que causou indignação dos rubro-negros.

Depois, se irritou ao não ser colocado em campo na partida contra o Boavista, pelo Campeonato Carioca, e fez questão de não esconder sua insatisfação no banco ao arremessar longe um par de chuteiras para longe. Ele foi multado pela diretoria em 10% do salário.