Rio - O Mundial de Clubes não foi positivo para o Flamengo, mas mesmo fora da decisão da competição alguns jogadores do Rubro-Negro se valorizaram como o atacante Pedro, que foi o artilheiro do torneio. Porém, além dele, outro titular de Vítor Pereira, também terminou a competição em alta.

O lateral-esquerdo Ayrton Lucas, de 25 anos, estaria sendo sondado por clube árabes. Apesar disso, o desejo do jogador, que acabou se ser comprado em definitivo junto ao Spartak Moscou, da Rússia, seria de continuar atuando pelo Flamengo. As informações são do portal "Goal". Já Pedro estaria na mira do West Ham, do Campeonato Inglês.

O lateral vem sendo titular da equipe carioca, colocando o ídolo e veterano Filipe Luís como opção no banco de reservas. Até o momento, Ayrton Lucas entrou em campo em 47 jogos, fez dois gols e deu oito assistências com a camisa do Flamengo.

Assim como Pedro, Ayrton Lucas também se profissionalizou pelo Fluminense. Ele passou também por Madureira e Londrina, emprestados pelo Tricolor. No fim de 2018 foi negociado com o clube russo e voltou ao futebol brasileiro no meio de 2022.