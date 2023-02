Bap é o presidente do Conselho de Administração do Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Bap é o presidente do Conselho de Administração do FlamengoFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 13/02/2023 20:01

Nesta segunda-feira, os conselheiros do Flamengo se reúnem na sede da Gávea para uma palestra sobre as Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs). A informação foi dada pelo próprio presidente do Conselho de Administração do Rubro-Negro, Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

"Hoje, seguindo com o ciclo de palestras sobre SAF’s, os conselhos de Administração e Deliberativo, organizaram conjuntamente, para os conselheiros do clube, palestra com o Sen. (Carlos) Portinho, relator da lei das SAF’s. Na pauta, balanço deste 1º ano e o que podemos esperar para o futuro", escreveu Bap, nas redes sociais.

A lei da SAF, vale lembrar, foi sancionada pelo em 2021. De lá para cá, clubes como Bahia, Botafogo, Cruzeiro e Vasco adotaram o modelo.

"A SAF é uma grande transformação do futebol brasileiro. Estarei no Conselho do Flamengo tratando o tema. A SAF é facultativa. Não necessariamente é para o Flamengo ou já, mas sim e também a importância do clube compreender o rumo do mercado e os seus adversários SAF", escreveu o senador Carlos Portinho(PL-RJ), nas redes sociais.