Marcos Braz - Marcelo Cortes / Flamengo

Marcos BrazMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 13/02/2023 19:45

Rafael Ratão Divulgação Rio - De olho nas opções do mercado da bola, o Flamengo demonstrou interesse na contratação do atacante Rafael Ratão, do Toulouse, da França. O clube, inclusive, já monitora de perto a situação contratual do jogador de 27 anos. A informação é do portal francês "LesViolets".

Ainda segundo o veículo, o jogador recebeu uma proposta oficial do Besiktas, da Turquia. O Rubro-Negro ainda não abriu negociações, mas segue sondando a situação de Rafael Ratão.

O atacante, inclusive, tem vínculo válido com o Toulouse até junho do ano que vem. Ou seja, estaria livre para assinar um pré-contrato com alguma outra equipe a partir de janeiro de 2024. Sendo assim, caso queira receber uma compensação financeira, o clube francês deve parar para ouvir propostas pelo brasileiro em breve.

Cria da base do São Paulo, Rafael Ratão tem passagem por diversos clubes do planeta. Antes de chegar no Toulouse, o atacante defendeu Ponte Preta, Penapolense-SP, Boa Esporte, Santos, Guaratinguetá, Albirex Niigata (Japão), Naútico, Chungju Hummel (Coréia do Sul), Tubarão-SC, Luverdense, Novorizontino, Oeste-SP, Zorya Lugansk (Ucrânia) e Slovan Bratislava (Rússia).