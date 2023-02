Michael - Foto: Divulgação/Twitter @Alhilal_FC

Publicado 14/02/2023 10:01

Rio - O atacante Michael, de 26 anos, pode estar mais perto de retornar ao futebol brasileiro. Após disputar o Mundial de Clubes pelo Al Hilal, da Arábia Saudita, que ficou na segunda colocação, a equipe asiática decidiu que não irá contar com o brasileiro para a próxima temporada.

Apesar da boa campanha em Marrocos, o Al Hilal irá realizar uma reformulação no elenco para a próxima temporada. A equipe saudita recebeu o ‘Transfer Ban’, da Fifa, e não pode contratar ninguém até o meio de 2023, porém, após esta data deverá contratar novos jogadores e fazer uma mudança também na comissão técnica.

Michael chegou ao Al Hilal em 2022, após se destacar no ano anterior pelo Flamengo. Desde o começo da passagem pelo clube saudita, o atacante já deixou claro que deseja voltar ao futebol brasileiro. O Rubro-Negro, seu ex-clube, seria a prioridade. A contratação de um atacante que executa a função de Michael também é um dos desejos do Flamengo.

O treinador Vítor Pereira também gosta do jogador e tentou levá-lo para o Corinthians no ano passado. Porém, na ocasião, o Al Hilal não aceitou a liberação. Além do Flamengo, o Palmeiras e o Grêmio também tem interesse em trazer Michael de volta para o futebol brasileiro.