Vitor Pereira, treinador do FlamengoFadel Senna / AFP

Publicado 14/02/2023 09:00

A campanha do Flamengo no Mundial de Clubes certamente foi decepcionante para a maioria dos torcedores. A derrota para o Al Hilal, da Arábia Saudita, evitou que os rubro-negros conseguissem ao menos sonhar com a principal conquista entre clubes do planeta. Antes disso, a equipe de Vítor Pereira já havia sofrido um revés na decisão da Supercopa do Brasil. Em jogos do Carioca, mesmo com estrelas em campo, o Flamengo teve dificuldades e tropeçou no Madureira e venceu o Boavista por apenas um gol de diferença. A perda de João Gomes, figura importante e titular nos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores do ano passado, e a oscilação de estrelas como Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta vem sendo decisivas para um início de 2023 bastante tímido do clube carioca.

A saída de João Gomes deixou uma marca no sistema tático rubro-negro. O volante, de 22 anos, foi vendido ao Wolverhampton, da Inglaterra, pela bagatela de R$ 94 milhões, e, até agora, o Rubro-Negro não achou solução no seu elenco. Testados antes e durante o Mundial, Thiago Maia e Gerson, que retornou ao clube nessa janela de transferências, mostraram dificuldades para fazer a função de primeiro homem no meio de campo. Além deles, Arturo Vidal e Erick Pulgar também não se firmaram no Rubro-Negro, e são opções contestadas pela torcida. Vítor Pereira já sinalizou a necessidade de um reforço para a posição.

João Gomes em anúncio pelo Wolverhampton, da Inglaterra. O volante já estreou com gol pela equipe inglesa Divulgação / Wolverhampton

Com esse problema, a defesa do Flamengo voltou a se tornar um ponto discutível após vários meses sendo um assunto que transmitia segurança para sua torcida. Nas últimas quatro partidas que o Rubro-Negro disputou, o clube levou nove gols, sendo cinco no Mundial de Clubes.

Além disso, o desempenho abaixo do esperado de algumas estrelas do elenco vem se mostrando como outro problema, principalmente o de Gerson. O "Coringa", desde que voltou ao Flamengo nesse ano, não conseguiu desempenhar um bom futebol, sendo, inclusive, expulso na partida contra o Al Hilal no Mundial de Clubes.

Destaque do Flamengo em 2019, Gerson ainda não conseguiu se firmar nessa temporada Alexandre Vidal / Flamengo

Mas ele não é o único jogador do Rubro-Negro que vem atuando abaixo do normal. Everton Ribeiro e Arrascaeta são outros atletas que ainda não conseguiram mostrar constância em 2023. Os dois ainda não marcaram com a camisa do Flamengo esse ano e ambos deram, apenas, uma assistência cada em sete jogos disputados no ano.

Além disso, os dois são nomes constantemente sacados pelo treinador, Vitor Pereira, durante o recorrer dos jogos. No Mundial de Clubes, por exemplo, o uruguaio foi substituído no intervalo do jogo contra o Al Hilal, dando lugar a Pulgar. Já o capitão rubro-negro foi substituído nas duas partidas do Mundial por volta dos 60 minutos, e, nas duas partidas, mostrou um desempenho bem abaixo.

Além da contratação de um volante, o Flamengo pode ter novas movimentações no mercado. Um lateral-direito e um atacante devem chegar para reforçar o elenco. Além disso, nomes como Hugo Souza, Eric Pulgar, Arturo Vidal e Marinho podem estar de saída do clube carioca.

* Matéria de João Cupello sob a supervisão de Pedro Logato