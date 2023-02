Vítor Pereira deverá colocar os principais jogadores em campo contra o Volta Redonda - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 15/02/2023 10:50

Rio - O Flamengo terá o desfalque do goleiro Hugo Souza na partida contra o Volta Redonda, nesta quarta-feira, às 21h10, no estádio Raulino de Oliveira, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Segundo a jornalista Isabelle Costa, ele sentiu dores no joelho e foi poupado. Com isso, o técnico Vítor Pereira terá Santos e Matheus Cunha disponíveis para a posição.

Para esse duelo, o técnico português optou por relacionar os principais jogadores do elenco para entrar em campo com força total após perder a Supercopa do Brasil e ficar com o terceiro lugar no Mundial de Clubes. O Rubro-Negro busca por uma vitória para alcançar a liderança do Carioca. Com 14 pontos, o clube está atrás do Fluminense e do Botafogo, ambos com 16 pontos.

Com isso, o Flamengo deverá ir a campo com: Santos; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson e Vidal; Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

Confira os relacionados do Flamengo: