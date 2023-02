Marcos Braz - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 15/02/2023 13:26

Rio - Um dos ídolos recentes da história do Flamengo, Petkovic relembrou um desentendimento que teve com Marcos Braz em 2010, quando ainda jogava pelo clube. Em um clássico com o Fluminense, pelo Carioca daquele ano, vencido por 5 a 3 pelo Rubro-Negro, o sérvio foi substituído no intervalo e se preparava para deixar o Maracanã antes do fim da partida, mas foi impedido pelo dirigente e punido no dia seguinte.

"Em um jogo, acho que contra o Fluminense, fui substituído no intervalo. Tomei banho, chateado, mas não briguei com ninguém, não falei nada, peguei a mala, saí do vestiário e fui para o estacionamento. Saiu o Marcos (Braz): ‘não pode ir embora, Pet, por causa do doping’. Eu fiquei sentado no carro. No dia seguinte, fui para a Gávea, fui suspenso", contou Pet em entrevista ao SBT.

"A falta de disciplina grave era por ir embora, mas não fui embora. E se tivesse ido, o prejudicado seria eu, não o clube. Ele foi muito infeliz na fala e na postura, fiquei muito bravo", completou.

Segundo Pet, ele e Braz só voltaram a se falar alguns anos depois. Nenhum dos dois chegou a pedir desculpas, mas preferiram deixar o episódio para trás.

"Não somos amigos, mas recentemente, uns cinco anos atrás, nos encontramos e ele veio falar comigo ‘passado é passado’. A partir desse momento, voltamos a nos falar", finalizou.