Gabigol é um dos maiores ídolos da história do FlamengoFoto: Gilvan de Souza / CRF

Publicado 15/02/2023 23:15

O Flamengo sofreu, mas deslanchou no segundo tempo e conseguiu somar mais três pontos no Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira, o Rubro-Negro bateu o Voltaço por 2 a 1 no Estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela oitava rodada do Estadual. Luizinho abriu o placar para o time da casa, mas Gabi (2) e Pedro garantiram a vitória do Fla.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 17 pontos e retomou a liderança do Cariocão. Já o Voltaço segue com 13 pontos e permanece na quarta colocação.

Agora, o Volta Redonda vira a chave para a primeira rodada da Copa do Brasil. O Voltaço volta a campo na próxima quarta-feira, às 16h, para enfrentar o Falcon no Batistão.

Já o Flamengo tem compromisso válido por jogo atrasado da sétima rodada do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro encara o Resende no sábado, às 16h, no Estádio Raulino de Oliveira.

A PARTIDA

O Flamengo teve muita dificuldade para jogar no primeiro tempo. Com muitas tomadas de decisões equivocadas e pouca criatividade, as melhores chances do Rubro-Negro vieram a partir de erros do próprio Volta Redonda.

Aos 19 minutos, Varela cruzou na área, e a zaga do Voltaço não conseguiu fazer o corte. Arrascaeta, então, apareceu para pegar a sobra e carimbou o travessão. Já na reta final do primeiro tempo, fora do lance, Dudu derrubou Gabi dentro da área. O bandeira viu, e o pênalti foi assinalado. O próprio camisa 10 foi para a cobrança, mas o goleiro Vinicius acertou o canto e fez a defesa.

O time da casa, por sua vez, foi mais eficiente e não desperdiçou a grande chance que teve na bobeira do Flamengo. Aos 46 minutos, Arrascaeta errou o passe no meio de campo e permitiu o contra-ataque do Volta Redonda. Luciano Naninho deu um lindo drible em Thiago Maia, avançou e tocou para Lelê. O artilheiro do Estadual, então, serviu Luizinho, que apareceu livre de marcação para bater rasteiro no canto direito do goleiro Santos, sem chances de defesa.

No segundo tempo, o Flamengo finalmente conseguiu encaixar uma jogada e deixou tudo igual no marcador. Aos 13 minutos, Everton Ribeiro tocou para Pedro, que fez o corta-luz para Gabi. O atacante ficou cara a cara com o goleiro e, dessa vez, não desperdiçou: encheu o pé e empatou o jogo.

Com as substituições, que deixaram o time mais ofensivo, e o apoio da torcida, o Rubro-Negro foi para cima e virou o confronto. Aos 29 minutos, Arrascaeta descolou um lindo passe para Gabi, que novamente frente a frente com Vinicius, finalizou forte e marcou o segundo do Fla.

Nos acréscimos, o Flamengo ainda fez mais um e matou o jogo. Aos 49 minutos, Arrascaeta tocou para Cebolinha, que estava livre na área. O camisa 11, então, cruzou rasteiro e na medida para Pedro mandar a bola para o fundo das redes e sacramentar a vitória rubro-negra.

FICHA TÉCNICA

Volta Redonda x Flamengo



Data e Hora: 15/02/2023, às 21h10

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Árbitro: Bruno Mota Correia



Cartões amarelos: Dudu, Bruno Barra e Wellington Silva (VRE) / Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro e Erick Pulgar (FLA)

Cartões vermelhos:

Gols: Luizinho (1-0)(46'/1ºT) / Gabi (1-1)(13'/2ºT) / Gabi (1-2)(29'/2ºT) / Pedro (1-3)(49'/2ºT)

VOLTA REDONDA (Técnico: Rogério Correa)

Vinicius; Wellington Silva (Kauan Silva, 37'/2ºT), Alix, Sandro Silva e Ricardo Sena; Bruno Barra, Dudu (Henrique Silva, Intervalo) e Luciano Naninho (Danrely, 33'/2ºT; Luizinho (Cachoeira, 19'/2ºT), Pedrinho (Iury, 19'/2ºT) e Lelê.

FLAMENGO (Técnico: Vítor Pereira)

Santos; Varela, David Luiz, Fabricio Bruno e Ayrton Lucas (Everton Cebolinha, 13'/2ºT); Thiago Maia (Matheuzinho, 13'/2ºT), Gerson (Everton Ribeiro, Intervalo), Vidal (Erick Pulgar, 13'/2ºT) e Arrascaeta; Gabi (Marinho, 40'/2ºT) e Pedro.