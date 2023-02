Gabigol, atacante do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 15/02/2023 20:21

Ex-apresentador da "FlaTV", desligado do clube em 2022, João Mércio concedeu entrevista ao podcast "Flow Sport Club" e comentou sobre a personalidade de Gabigol, um dos principais ídolos da história recente do Flamengo.

"Gabigol é sinistro, um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Para ser sincero, ele era um dos poucos com quem eu não tinha resenha. Não falava muito comigo, mas era muito educado nas entrevistas que fiz com ele. Ele é uma estrela gigantesca", iniciou.

"Cada um tem uma personalidade diferente. O Gabigol não é o jogador da melhor técnica do mundo, o que ele tem de melhor é a força mental dele, que vem dessa marra dele. Se ele não fosse marrento, talvez não fizesse tantos gols. Gabigol é marra, mas ele pode ter essa marra", completou.

Desde que chegou ao Flamengo, em 2019, Gabigol conquistou duas Libertadores, duas edições do Brasileirão, duas Supercopas do Brasil, três Cariocas, Copa do Brasil e Recopa Sul-Americana. Ao todo, o atacante já fez 140 gols e deu 40 assistências em 217 jogos pelo Rubro-negro.