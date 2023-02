Arrascaeta - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 15/02/2023 16:30

Rio - O começo de temporada do meia Giorgian De Arrascaeta, de 28 anos, não vem sido do jeito que os torcedores do Flamengo esperavam. Abaixo fisicamente de boa parte do elenco, o uruguaio irá se submeter a um trabalho particular para evoluir, visando a Recopa Sul-Americana e os clássicos da reta final da primeira fase do Carioca. As informações são do portal "ESPN".

O treinador do Flamengo, Vítor Pereira observou a necessidade de uma evolução física de alguns jogadores do elenco. Além de Arrascaeta, outros atletas que inspiram atenção são Thiago Maia e Gerson. O português admite a possibilidade de dar mais oportunidades no time titular para Erick Pulgar,



Na última temporada, Arrascaeta disputou a reta final da Copa do Brasil e da Libertadores com uma lesão no púbis. Posteriormente, ele serviu a seleção uruguaia na Copa. O jogador está recuperado, mas a contusão o atrapalhou fisicamente.