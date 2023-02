Pedro está marcado na história do Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/CRF

Publicado 16/02/2023 00:02

Pedro se tornou o segundo maior artilheiro do Flamengo no século XXI. A marca foi alcançada nesta quarta-feira, na vitória por 3 a 1 sobre o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira. O atacante chegou aos 80 gols feitos com o Manto.

Ele ultrapassou Bruno Henrique, que marcou 79 vezes pelo Rubro-Negro. O camisa 27, vale lembrar, não entra em campo desde o dia 15 de junho de 2022, no jogo contra o Cuiabá. BH sofreu uma grave lesão nos ligamentos do joelho direito e precisou passar por duas cirurgias.