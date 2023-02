Vítor Pereira não poderá contar com o meia Victor Hugo - Marcelo Cortes / Flamengo

Vítor Pereira não poderá contar com o meia Victor HugoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 16/02/2023 09:30 | Atualizado 16/02/2023 10:01

Rio - No retorno ao Carioca, o Flamengo venceu o Volta Redonda por 3 a 1. Porém, o resultado foi obtido com dificuldades e com o Rubro-Negro saindo atrás do marcador. Ao analisar a partida, Vítor Pereira admitiu que sua equipe não rendeu bem no primeiro tempo, quando foi escalada com três volantes.

"Na primeira parte, o jogo complicou um pouco porque colocamos pouca gente entre as linhas. Muitos jogadores atrás da linha da bola, na frente dos meias deles, e tivemos dificuldades. O jogo não fluiu. Mas tivemos uma ou duas situações em que podíamos fazer o gol. Nos contra-ataques, conseguimos anular muito bem. Jogamos contra uma equipe muito boa, que tem profundidade, tem bons jogadores. Eles criaram problemas, fizeram o gol", disse.



Vítor Pereia optou por começar a partida com Everton Ribeiro no banco de reservas, porém, o jogador acabou entrando no segundo tempo e o Flamengo evoluiu. O português evitou fazer uma análise sobre seu time titular.

"Não há titulares ou suplentes. O Everton entrou muito bem no jogo. Demos uma dinâmica muito maior na segunda parte e construímos o jogo com qualidade. Não posso dizer que o Vidal é titular", afirmou.