Gerson tem sido alvo de críticas dos torcedores do Flamengo - Foto: Reprodução/Instagram @gersonsantoss

Gerson tem sido alvo de críticas dos torcedores do FlamengoFoto: Reprodução/Instagram @gersonsantoss

Publicado 16/02/2023 18:14

Rio - O repórter Edu de Meneses, setorista do Palmeiras na "ESPN", revelou uma "previsão" de um funcionário do clube paulista sobre a chegada de Gerson ao Flamengo. Segundo o jornalista, um representante da comissão técnica do Verdão disse, na época do acerto do meia com o Rubro-Negro, que a contratação poderia atrapalhar a estrutura da equipe carioca em um primeiro momento.

"Você precisa detectar se a questão do Gerson é física ou o rendimento caiu, ele jogou em outro mercado, com outra dinâmica. Quando o Gerson chegou no Flamengo, conversei com um representante da comissão do Palmeiras e ele falou o seguinte: ‘precisamos ver como vai voltar, se for um Gerson que cadencia mais, pode quebrar a estrutura do Flamengo, na velocidade de jogo’", contou Edu.



Na visão de Edu de Meneses, a incerteza do funcionário palmeirense sobre o desempenho de Gerson se concretizou. O repórter acredita que o ex-Olympique está em um ritmo diferente dos demais jogadores do Flamengo.

"O que estamos vendo hoje é um Gerson ainda tentando. Como se o time estivesse a 100km/h, e ele a 80km/h", finalizou.

Gerson recebeu críticas da imprensa e de torcedores desde o retorno ao Flamengo no início da temporada. O "Coringa" não teve grande atuação na final da Supercopa do Brasil, justamente contra o Palmeiras, e foi expulso no jogo que culminou na eliminação precoce do Rubro-Negro na semifinal do Mundial de Clubes.