Jogador do Flamengo foi destaque na imprensa internacional e pode ser negociado pelo clube - Paula Reis / Flamengo

Publicado 16/02/2023 17:22

Rio - Um dos destaques da base do Flamengo, o lateral-direito Wesley está na mira de diversos clubes da Europa. Após repercussão sobre interesse do Barcelona, o jornalista Adam Brown, da ESPN Inglaterra, afirmou que o Liverpool entrou na briga pelo jogador e apelidou o jovem como "o Alexander-Arnold brasileiro".

Wesley está na mira do Barcelona e do Liverpool Divulgação / Flamengo

O Barcelona chegou a fazer uma proposta de empréstimo no começo deste ano, mas que não foi aceita. O Rubro-Negro fez uma contraproposta, e destacou que aceitaria emprestar o jogador ao clube catalão caso haja uma opção de compra obrigatória de 16 milhões de dólares (cerca de R$ 84 milhões). Como o técnico Xavi desejava que jogador fosse utilizado primeiramente nas categorias de base do clube, a negociação foi encerrada.

Já o portal de notícias "Liverpool.com" afirmou que o jogador estaria nos planos da equipe inglesa, especialmente pois o técnico Jürgen Klopp planeja investir ainda mais em jogadores jovens. O site informou, ainda, que os Reds devem tentar uma proposta de empréstimo pelo jovem de 19 anos.

No entanto, Wesley pode ter o mesmo problema de Andrey Santos, do Chelsea, e não conseguir atuar pela equipe inglesa. Como pouco jogou pelo profissional do Flamengo, o lateral-direito não teria a pontuação necessária para obter um visto de trabalho. Para isto, existe a possibilidade de que, caso vá se transferir para um clube inglês, Wesley seja emprestado antes para outra equipe da América do Sul. O jogador tem contrato com o Flamengo até o fim de 2025