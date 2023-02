Vinícius Dias - Divulgação

Vinícius DiasDivulgação

Publicado 16/02/2023 14:32

Rio - Durante a vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Volta Redonda, na última quarta-feira, no Raulino de Oliveira, Vinícius Dias conseguiu ficar marcado como o primeiro goleiro a defender uma cobrança de pênalti de Gabigol desde que o atacante chegou ao clube da Gávea. Após a partida, o camisa 1 do Voltaço explicou a estratégia para parar o artilheiro rubro-negro.

"Feliz pela defesa, mas insatisfeito pelo resultado. Eu tentei enganar que iria na cruzada e fui para o outro lado. A gente trabalhou firme durante a semana para conseguir essa vitória, mas, infelizmente, o resultado não veio", disse Vinícius ao "GE".

Foi o quinto pênalti perdido por Gabigol com a camisa do Flamengo. No entanto, nenhum outro goleiro havia conseguido pará-lo antes. Todas as outras quatro batidas desperdiçadas acabaram indo na trave ou para fora.