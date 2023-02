Vitor Pereira pode deixar o Flamengo em breve - Fadel Senna / AFP

Publicado 16/02/2023 13:55

Rio - Vítor Pereira mal chegou ao Flamengo e já despertou interesse de outro clube. De acordo com o jornalista Wanderley Nogueira, da Jovem Pan, uma equipe inglesa sondou a situação do treinador português e pode realizar uma proposta em breve.

Ainda segundo as informações publicadas, Vítor Pereira tem o sonho de disputar a Premier League e, por estar com problemas no Flamengo, alegou que "a política do clube ferve", podendo, assim, deixar o Rio de Janeiro.

Por outro lado, a emissora portuguesa "SIC" afirmou que o técnico rubro-negro aguarda propostas de outros centros europeus além da Inglaterra, como a França. Até o momento, nenhuma proposta oficial foi enviada ao treinador de 54 anos.

Enquanto aguarda o decorrer das possíveis negociações, o técnico Vítor Pereira segue focado em seu trabalho no Flamengo. O Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado (18), para enfrentar o Resende, às 16h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O confronto será válido pela sétima rodada do Campeonato Carioca.