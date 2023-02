Everton Cebolinha - Marcelo Cortes / Flamengo

16/02/2023

Rio - Everton Cebolinha admitiu que o Flamengo vem fazendo um início de temporada abaixo do esperado. Após a vitória por 3 a 1 sobre o Volta Redonda, na última quarta-feira, pelo Campeonato Carioca, o camisa 11 admitiu que o time deixou a desejar no Raulino de Oliveira e afirmou que é preciso buscar ajustes.

"No segundo tempo, nós crescemos bastante. No primeiro, tomamos um gol de contra-ataque. Sair atrás no placar dificulta muito. A gente sabe disso, tem que correr o dobro. Vamos ter que ajustar alguma coisa, porque não é normal sair atrás assim, uma equipe muito forte como a nossa. Tem que entrar concentrado nos jogos para evitar que isso aconteça. Mas conseguimos reverter e agora é descansar porque sábado tem outro jogo", disse Cebolinha.

Com o resultado, o Flamengo retomou a liderança do Campeonato Carioca. O time de Vítor Pereira volta a campo no próximo sábado, às 16h, contra o Resende, também no Raulino de Oliveira, em jogo atrasado da sétima rodada.