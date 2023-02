Marcos Braz - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 17/02/2023 15:27

Bruno Méndez durante partida contra o Flamengo, em 2020 Marcello Dias/Agencia O Dia Rio - O Flamengo tem um novo alvo no mercado: o zagueiro Bruno Méndez, do Corinthians. De acordo com o "UOL", o Rubro-Negro monitora a situação do jogador uruguaio, que ainda não teve avanços em sua negociação para renovar com o Corinthians, mas trata o caso com cautela.

Além do Flamengo, o Internacional, onde Bruno Méndez atuou por empréstimo entre 2021 e 2022, também está de olho. O defensor tem contrato com o Corinthians até o fim de 2023 e já pode assinar um pré-contrato a partir do segundo semestre.

Atualmente, Bruno Méndez é um dos titulares da defesa do Corinthians. Vale lembrar que o uruguaio trabalhou com o técnico Vítor Pereira no time paulista.