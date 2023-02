Everton Ribeiro em treino do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 17/02/2023 17:03

Rio - O Flamengo planeja negociar a ampliação do contrato de Everton Ribeiro, que vai até o fim de 2023. De acordo com o portal "Goal", a ideia do Rubro-Negro é iniciar as conversas para a renovação do vínculo após a decisão da Recopa Sul-Americana.

Como seu contrato vai até o fim do ano, Everton já estaria liberado para assinar um pré-contrato com outro clube a partir do segundo semestre. No entanto, a tendência é que as partes não encontrem dificuldades para chegar a um acordo.

Recentemente, Everton comentou sobre a renovação e mostrou tranquilidade em relação ao assunto.

“Ainda temos um longo ano pela frente, são várias competições importantes. Acho muito difícil a renovação se tornar um problema. Tenho uma boa relação com a diretoria, então estou focado agora nessas competições e na hora certa vamos conversar e vai dar tudo certo”, afirmou o camisa 7.

Everton Ribeiro é um dos principais líderes do elenco do Flamengo. Desde a saída de Diego Ribas, o meia se tornou o principal capitão da equipe rubro-negra.