Wesley deve ser titular no duelo entre Flamengo e Resende - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 17/02/2023 18:47

Rio - O Flamengo terá uma equipe alternativa para o duelo com o Resende, neste sábado (18), às 16h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. A informação é do portal "GE".

Para o duelo, que será o último antes da partida de ida da Recopa Sul-Americana, o técnico Vítor Pereira optou por escalar uma equipe reserva e com a presença de alguns jogadores do sub-20. Assim, o Flamengo deve ir a campo com: Matheus Cunha; Matheuzinho, Pablo, Rodrigo Caio e Wesley; Erik, Igor Jesus e Matheus França; Marinho, Cebolinha e Mateusão.

Após o duelo com o Resende, o técnico Vítor Pereira planeja realizar mais um treinamento com os jogadores da equipe titular antes de viagem para Quito, no Equador. O duelo contra o Independiente Del Valle ocorrerá na terça-feira (21), às 21h30 (horário de Brasília).