Treino no Ninho - 17-02-2023 - Marcelo Cortes / Flamengo

Treino no Ninho - 17-02-2023Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 17/02/2023 18:58

Com a lesão de Filipe Luís, sofrida no Marrocos, Guillermo Varela passou a treinar também na lateral esquerda durante as atividades do Flamengo. O próprio jogador revelou o "improviso" em entrevista à FlaTV. De acordo com o uruguaio, a ação foi conversada com o técnico Vítor Pereira, que acabou precisando utilizá-lo na função na última quarta, contra o Volta Redonda, pelo Carioca.



"Não é a primeira vez. Já joguei no Dínamo de Moscou (RUS) três ou quatro vezes pela esquerda e também no Copenhague (DIN). É uma posição que se me chamar, já estou habituado. Eu prefiro jogar na lateral direita que na esquerda, mas não me exige tanto", afirmou Varela, complementando:

"Já no Marrocos eu disse a Vítor Pereira, quando Filipe Luís teve problema no pé. Conversei com ele no treinamento, que poderia cumprir papel tanto na direita quanto na esquerda. Então, nos últimos três ou quatro dias, eu treinei na esquerda, para me preparar quando o time precisar de alguém na esquerda", finalizou o lateral-direito aos canais do clube.



Sem Filipe Luís e Ayrton Lucas sendo substituído na etapa final do jogo contra o Voltaço, o técnico Vítor Pereira precisou pôr Matheuzinho em campo, o que "empurrou" Varela para a lateral esquerda.



Neste início de trabalho, VP tem alternado a titularidade no lado direito. Varela iniciou cinco jogos, enquanto Matheuzinho foi titular três vezes. Os dois têm uma minutagem próxima na temporada. O uruguaio soma 429 minutos em cinco jogos, enquanto o cria do Ninho, em sete partidas, atuou por 425 minutos. Com quatro assistências, Matheuzinho é o garçom do Flamengo na atual temporada.



Do outro lado, Ayrton Lucas assumiu a titularidade diante dos problemas físicos enfrentados por Filipe Luís, que só disputou dois jogos em 2023. Se não quiser recorrer ao improviso de Varela, uma outra alternativa para o técnico português é dar as primeiras chances a Marcos Paulo, do Sub-20.