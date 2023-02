Vitor Pereira - Marcelo Cortes /Flamengo

18/02/2023

Rio - O técnico Vítor Pereira gostou do que foi apresentado pelos garotos do Flamengo, na tarde deste sábado (18), durante a vitória por 2 a 0 sobre o Resende, em Volta Redonda, com gols de Matheus Gonçalves e André. Após a partida, o treinador exaltou a possibilidade de poder dar minutagem aos jovens da base, mas reclamou das condições do gramado do Raulino de Oliveira.

"A oportunidade foi para dar minutos para muita gente. Eles precisam disso, precisam de minutos, precisam jogar. Eu pude lançar no jogo alguns meninos da base. Estou satisfeito com eles. São muitos meninos de qualidade e personalidade. Hoje está provado. Personalidade é o que mais me agrada", afirmou Vítor Pereira.

"Estou satisfeito. O jogo não foi bonito. Se me derem um bom gramado, nós vamos jogar um futebol muito mais rápido e muito mais bonito. As condições desse gramado são muito fracas. Eu olhei e percebi um gramado que não foi tratado durante a semana, um gramado irregular, que precisava de dois/três toques para controlar a bola. Assim não dá para ter um jogo de qualidade", completou.

Vítor Pereira também abordou a questão da lateral esquerda. Com a lesão de Filipe Luís, apenas Ayrton Lucas está à disposição e o português tem buscado alternativas, principalmente para a Recopa. Matheuzinho, Marinho e Wesley foram testados no setor.

"A Recopa está sendo trabalhada e preparada. Amanhã vamos avaliar novamente. Quem está bem, quem está com algum problema. Vamos jogar os melhores e vamos competir. O que eu estou tentando fazer é encontrar uma solução para o lado esquerdo. O Filipe está lesionado, eu só tenho o Ayrton, que não pode jogar todos os jogos porque corre risco de lesão. E eu já estico a corda. Eu preciso arranjar uma solução. Improvisar o lateral e estamos tentando perceber quem se apresenta melhor", declarou.

Agora, o Rubro-Negro vira a chave e passa a concentrar suas forças na busca pelo título da Recopa. O Rubro-Negro volta a campo na próxima terça-feira, às 21h30, contra o Independiente Del Valle, no Estádio Banco Guayaquil, no Equador, pelo jogo de ida da decisão.