Matheus Gonçalves comemora o seu primeiro gol como profissional ao abrir placar diante do ResendeMarcelo Cortes/ Flamengo

Publicado 18/02/2023 17:58

Rio - Recheado de reservas e garotos, o Flamengo venceu o Resende por 2 a 0, na tarde deste sábado (18), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e se isolou ainda mais na liderança do Campeonato Carioca. Os jovens Matheus Gonçalves e André, que saíram do banco no segundo tempo, fizeram os gols da vitória.

Com o triunfo, o Flamengo chegou aos 20 pontos e aumentou sua vantagem em relação a Botafogo e Fluminense, empatados na vice-liderança com 16. Agora, o Rubro-Negro vira a chave e passa a concentrar suas forças na busca pelo título da Recopa. O time de Vítor Pereira volta a campo na próxima terça-feira, às 21h30, contra o Independiente Del Valle, no Estádio Banco Guayaquil, no Equador, pelo jogo de ida da decisão.

As duas equipes protagonizaram um primeiro tempo sem grandes emoções. O Flamengo foi melhor do que o Resende, mas encontrou uma defesa muito fechada. O Rubro-Negro era quem mais tinha a bola, mas teve dificuldades para furar o bloqueio da equipe do Sul do estado. A única boa chance na primeira etapa veio em cobrança de falta de Marinho, que obrigou o goleiro Jefferson Luis a fazer boa defesa.

Pelo lado do Resende, a proposta de jogo era muito clara: se fechar com uma linha de cinco na defesa e jogar por uma bola, mas foram poucas as vezes em que o time chegou próximo da área do Flamengo. O único chute a gol do Gigante do Vale aconteceu em cobrança de falta da intermediária, mas que não levou nenhum perigo para Matheus Cunha.

Na volta para o segundo tempo, o Resende não conseguiu manter o mesmo ímpeto defensivo e viu o Flamengo encontrar mais espaços para levar perigo. Logo nos primeiros minutos, o Rubro-Negro teve chances de abrir o placar com Matheuzinho, em chute forte de fora da área, e Rodrigo Caio, de cabeça, mas o goleiro Jefferson Luis fez boas defesas.

Ao longo da segunda etapa, as mexidas do técnico Vítor Pereira melhoraram o time e foi justamente do banco que nasceram os gols do Flamengo. Aos 31, Matheus Gonçalves chutou de fora da área, o goleiro espalmou sem força e a bola morreu no fundo das redes, abrindo o placar. Dois minutos depois, Mateusão arrancou em contra-ataque e achou André livre, que driblou o goleiro para ampliar. Foi a primeira vez que os jovens marcaram pelos profissionais, dando a vitória ao time rubro-negro.

RESENDE X FLAMENGO

Local: Estádio Raulino de Oliveira (Volta Redonda-RJ)

Árbitro: Ewerton Marques Ribeiro

Assistentes: Rafael Sepeda de Souza e Raphael dos Reis

RESENDE: Jefferson Luis, Hiago (Léo Pedro), Joanderson e Rayne; Medina, Dener, Khevin Fraga (Stefano Moretti), Zizu (Kayque) e Caxambu; Vinícius Balotelli (Bismarck) e Igor Bolt (Wallace). Técnico: Sandro Sargentim

FLAMENGO: Matheus Cunha, Matheuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Wesley (André); Igor Jesus (Matheus Gonçalves), Erick Pulgar e Matheus França; Everton Cebolinha, Marinho (Werton) e Mateusão (Lorran). Técnico: Vítor Pereira.

Gols: Matheus Gonçalves (31'/2ºT) e André (33'/2ºT)

Cartões amarelos: Hiago (RES); Pablo e Rodrigo Caio (FLA)