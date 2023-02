Marinho pode estar de saída do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 18/02/2023 18:58

Rio - O atacante Marinho pode desfalcar o Flamengo na partida de ida da Recopa Sul-Americana, contra o Independiente Del Valle-EQU, na próxima terça-feira (21), em Guayaquil. O camisa 31 sentiu dores na coxa esquerda e precisou ser substituído no segundo tempo da partida contra o Resende, neste sábado, em Volta Redonda.

Segundo a TV Bandeirantes, que transmitiu a partida, o jogador chegou a chorar no banco de reservas ao deixar o campo de jogo. Neste domingo, o atacante será reavaliado no Ninho do Urubu para saber se viajará ou não com a delegação para o Equador.

Com a lesão de Marinho, Vítor Pereira ganhou mais uma indefinição para a Recopa. O treinador português também está enfrentando problemas na laterla-esquerda, onde tenta encontrar um reserva para Ayrton Lucas, já que Filipe Luís segue machucado.