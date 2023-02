Vítor Pereira em treino do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 18/02/2023 11:43

Rio - O técnico Vítor Pereira surpreendeu alguns torcedores do Flamengo ao iniciar a partida da última quarta-feira, contra o Volta Redonda, com Everton Ribeiro no banco. No entanto, de acordo com o "UOL", o treinador já vinha pensando em desfazer o "quarteto mágico", formado com o camisa 7, Arrascaeta, Pedro e Gabigol, desde o Mundial de Clubes.

Segundo o portal, a ideia de Vítor Pereira era testar a formação sem Everton Ribeiro durante o torneio no Marrocos. No entanto, a expulsão de Gerson, ainda no primeiro tempo da semifinal, contra o Al Hilal, frustrou os planos do português para a disputa de terceiro lugar, contra o Al Ahly, quando Vidal foi escalado para a vaga do Coringa.

Ainda no Marrocos, Vítor Pereira já havia dado indícios de que poderia fazer mudanças no time titular.

"Nem os jogadores sabem [sobre mudanças]. Só eu que sei o que está na minha cabeça, mas é difícil alguém falar. Podem especular, mas... O que nós pretendemos é que o Flamengo seja uma equipe forte atacando e defendendo. Nós temos sofrido muito mais gols do que aquilo que eu pretendo nesta equipe. Neste momento ainda não somos esta equipe, mas estamos a caminhar, a trabalhar para sermos. Vocês sabem que não temos só uma equipe. Temos um elenco com muitos jogadores e todos eles são importantes", disse o treinador, ainda em solo africano.

A mudança de Vítor Pereira, no entanto, acabou não surtindo efeito. O Flamengo fez um primeiro tempo ruim contra o Volta Redonda e acabou derrotado por 1 a 0. A virada só veio após o intervalo, com a entrada de Everton Ribeiro no lugar de Gerson, quando o time carioca fez 3 a 1.