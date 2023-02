Gabigol briga pela artilharia do Flamengo em 2023 com Pedro - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 20/02/2023 10:13

Com os dois maiores artilheiros do clube neste século, é natural o Flamengo contar com Gabigol e Pedro para balançar redes. Entretanto, este início de temporada evidencia uma quase total dependência do time nos dois atacantes para fazer os gols, o que os torna ainda mais importantes nesta terça-feira (21), na partida de ida da Recopa Sul-Americana, contra o Independiente del Valle, às 21h30 (de Brasília), em Quito, no Equador.

A dupla de ataque rubro-negra foi responsável pelos últimos 13 gols da equipe principal e só passou em branco uma vez, no 0 a 0 com o Madureira. Na verdade, os números são ainda mais assustadores.

Do time que disputou 8 dos 11 jogos na temporada, Fabrício Bruno e Thiago Maia foram os únicos a balançar redes além de Gabigol e Pedro. O zagueiro marcou um na goleada por 5 a 0 sobre o Nova Iguaçu e outro no 4 a 1 sobre a Portuguesa, quando Thiago Maia também fez o dele.



E assim, Pedro, com 10, e Gabigol, com nove, somam 19 gols dos 22 marcados pelo time principal do Flamengo. Isso significa que os dois juntos representam 86,3% das bolas nas redes, sem considerar os três jogos com jovens da base e alguns reservas, quando outros quatro marcaram: Matheus França, Lorran, Matheus Gonçalves e André Luiz.



Menos mal que os dois atacantes têm correspondido com gols, não apenas em 2023. Gabigol já possui 142 com a camisa rubro-negra e Pedro, 80. E assim, o Flamengo conta com os dois para sair na frente no duelo com o Independiente del Valle, pela Recopa.