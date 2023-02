Independiente Del Valle aplicou goleada no Flamengo em 2020 - Divulgação/Flamengo

Publicado 20/02/2023 09:00

Rio - O Flamengo encara o Independiente del Valle pelo primeiro jogo da Recopa Sul-Americana na próxima terça-feira (21), às 21h30, no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador. Na última visita do Rubro-negro ao clube equatoriano, dez jogadores do atual elenco estavam relacionados para o compromisso, válido pela terceira rodada do Grupo A da Libertadores de 2020.

Na ocasião, o Flamengo foi facilmente derrotado pelo placar de 5 a 0. A equipe estava sob o comando do espanhol Domènec Torrent, que acabara de assumir o cargo após a saída do português Jorge Jesus.

Em campo, no Estádio Casa Blanca, diversas caras conhecidas participaram da maior goleada sofrida pelo clube na atual gestão, em setembro do ano em questão, temporada que, no fim, sob o comando de Rogério Ceni, foi premiada com o titulo do Campeonato Brasileiro.

Na escalação da partida contra o Del Valle estavam no time titular Rodrigo Caio, Léo Pereira, Filipe Luís, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson e o artilheiro Gabi.

Já no banco de reservas, "Dome" contou com Thiago Maia, Pedro e Bruno Henrique, que entraram ao longo do duelo - o último, por sua vez, se recupera de lesão grave no joelho direito -, além de Matheuzinho, que não foi utilizado.

Do lado do Independiente del Valle, o time, na época, era comandado pelo também espanhol Miguel Ángel Ramírez, que trabalhou no futebol brasileiro comandando o Internacional. Atualmente, o argentino Martín Anselmi, antigo auxiliar de Ramírez, está à frente da equipe equatoriana.

No plantel do atual campeão da Copa Sul-Americana, apenas seis jogadores foram relacionados para aquela partida, são eles: Wellington Ramírez, goleiro, Schunk, zagueiro, Beder Caicedo, lateral-esquerdo, Anthony Landázuri, lateral-direito, e Faravelli e Pellerano, meias.

Além do título internacional, estará em jogo uma premiação de 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 9,46 milhões na cotação atual). Já o vice-campeão receberá 900 mil dólares (cerca de R$ 4,73 milhões na cotação atual).