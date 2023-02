Vitor Pereira - Marcelo Cortes /Flamengo

Rio - O Flamengo embarcou neste domingo (19) para o Equador, onde enfrentará o Independiente Del Valle, na próxima terça-feira (21), pelo primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. A principal ausência no embarque foi o meia Gerson, que foi cortado por conta de dores no tornozelo direito.

Além do Coringa, Vítor Pereira também não poderá contar com Marinho, que tem dores no músculo posterior da coxa esquerda. O camisa 31 foi substituído na partida contra o Resende, no último sábado, e chegou a chorar no banco de reservas. O goleiro Hugo, com uma tendinite patelar, também está fora.

As novidades na delegação ficam por conta da garotada. Matheus Gonçalves, de 17 anos, que marcou um dos gols na vitória por 2 a 0 contra o Resende, e Lorran, de 16 anos, que também esteve em campo, viajaram com a equipe.