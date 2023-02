Matheus Gonçalves - Marcelo Cortes / Flamengo

Matheus GonçalvesMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 19/02/2023 13:30

Rio - Após mudar a partida do Flamengo contra o Resende, no último sábado (18), em Volta Redonda, e ajudar a abrir o caminho para a vitória por 2 a 0, o garoto Matheus Gonçalves caiu nas graças do técnico Vítor Pereira. O jovem de 17 anos foi convocado pelo treinador português para a disputa da Recopa, na próxima terça-feira, contra o Indepediente Del Valle, no Equador. A informação foi dada pelo jornalista Venê Casagrande.

Contra o Resende, Matheus Gonçalves saiu do banco no segundo tempo e incendiou a partida, criando bons lances de ataque para o Flamengo. O garoto foi o autor do gol que abriu o placar na vitória no Raulino de Oliveira e marcou pela primeira vez entre os profissionais. A boa atuação deve fazer com que ele apareça mais entre os profissionais.

"A oportunidade foi para dar minutos para muita gente. Eles precisam disso, precisam de minutos, precisam jogar. Eu pude lançar no jogo alguns meninos da base. Estou satisfeito com eles. São muitos meninos de qualidade e personalidade. Hoje está provado. Personalidade é o que mais me agrada", disse Vítor Pereira após a partida.

Neste domingo, o Flamengo volta a treinar no Ninho do Urubu. Com Matheus Gonçalves, o time viaja mais tarde para o Equador, onde enfrentará o Independiente Del Valle, na próxima terça-feira, às 21h30, no Estádio Banco Guayaquil, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana.