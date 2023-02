Piero Maza apitou a semifinal da Libertadores de 2022 - AFP

Publicado 21/02/2023 11:30

Rio - Escalado para apitar o jogo de ida da Recopa Sul-Americana, o árbitro Piero Maza foi acusado pela ex-esposa de violência doméstica. Pollett Dominique López utilizou as redes sociais para denunciar o chileno e mostrou os ferimentos causados pelas agressões.

"Para mim, é algo triste. É constrangedor ter que tornar públicas coisas tão horríveis e degradantes para mim, como as que acabei de postar. Mas o desespero faz um sábio se comportar como um louco. E eu já estou desesperada, de mãos atadas", disse Pollett.

O árbitro Piero Maza, que apitou a semifinal da Libertadores de 2022 entre Flamengo e Veléz Sarsfield, da Argentina, no Maracanã, foi escolhido pela Conmebol para apitar o jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Pollett Dominique López marcou a entidade nas publicações.

A Conmebol e o árbitro Piero Maza ainda não se manifestaram sobre o caso. Flamengo e Independiente del Valle, do Equador, se enfrentam nesta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador. O jogo de volta será no dia 28, no mesmo horário, no Maracanã.