Vítor Pereira vive momento de pressão no FlamengoFadel Senna / AFP

Publicado 22/02/2023 15:51

O apresentador Neto voltou a criticar o técnico Vítor Pereira após a derrota do Flamengo para o Independiente del Valle, por 1 a 0, no primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana. No programa "Os Donos da Bola" desta quarta-feira (22), na "Band", o ex-jogador culpou o treinador português pelo resultado negativo, cravou o vice-campeonato e indicou queda do comandante da equipe.

"O Flamengo perdeu para o Dell Valle. O 'Judas', Vítor Pereira, jogou com o time desmontado, medroso, sem aspecto de marcação. Foi covarde jogando atrás. O Del Valle tinha que ganhar de 3, 4 a 1. O time teve cinco ou seis oportunidades", disse.

"O Seu Vítor Pereira teve a oportunidade de fazer um Flamengo mais forte, poderia ter feito o feijão com arroz como o Dorival, um bife, uma batatinha, mas quis inventar, tomou de 1 a 0 e vai perder de 3 no jogo da volta", completou Neto.

O ídolo corintiano acredita que Vítor Pereira pode ser demitido na próxima semana. Como já havia indicado anteriormente, Neto apontou Tite como o provável substituto do português no Flamengo.

"Se perder (a Recopa), vai cair (o Vitor Pereira) e o Tite assume", apontou.

Depois de perder no Equador, o Flamengo tentará reverter o resultado no jogo de volta da final da Recopa na próxima terça-feira (28), no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). Antes, o Rubro-Negro tem compromisso no Campeonato Carioca contra o Botafogo, no sábado (25), às 18h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.