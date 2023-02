Everton Ribeiro busca entender o que se passa no Flamengo para o mau momento do time - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 22/02/2023 11:43

O elenco do Flamengo desembarcou na manhã desta quarta-feira (22), no Rio, ainda em busca de entender o que se passa com o time, após nova derrota, agora por 1 a 0 para o Independiente del Valle, em Quito, pela Recopa. Único a falar no aeroporto, Everton Ribeiro admitiu o incômodo com as atuações ruins seguidas.

"Ninguém está satisfeito. Não é normal a gente oscilar tanto e não vencer. A gente sabe que pode muito mais. Conseguimos ficar vivos para disputar em casa, poderia ser pior. A gente tem que ver o que está acontecendo. Temos condições, mas sabemos que precisamos fazer melhor", avaliou o camisa 7 rubro-negro.



Mal na criação e com novas falhas defensivas em mais uma partida, o Flamengo foi dominado pelos equatorianos, especialmente no segundo tempo, quando sofreu o gol da derrota. Ainda assim, Everton Ribeiro aposta no Maracanã para conseguir o título da Recopa, no jogo de volta, na terça-feira (28).



"Quando a gente tiver a bola, temos que jogar mais. Temos que melhorar e nos acertar. Não dá pra continuar assim. Mas, em casa, somos fortes e vamos fazer de tudo para reverter esse resultado", completou.



No desembarque, houve apenas um protesto solitário de um torcedor, que gritou ao presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, para cobrar os jogadores pelas atuações recentes.



Em meio à crise de futebol, o Rubro-Negro volta a campo no sábado, contra o Botafogo, em Brasília, pelo Campeonato Carioca. Existe a possibilidade de jogadores serem poupados visando ao duelo da Recopa.