Gabigol não teve vida fácil em Independiente del Valle x Flamengo, pela Recopa Rodrigo BUENDIA / AFP

Publicado 21/02/2023 23:25

O Flamengo voltou a deixar a desejar na criação e a falhar na defesa e, mais uma vez, foi reprovado num grande teste em 2023. Com mais uma péssima atuação, desta vez na altitude de Quito, perdeu para o Independiente del Valle por 1 a 0 na partida de ida da Recopa Sul-Americana, gol de Carabajal, e terá de vencer no Maracanã na próxima terça-feira (28) por dois gols de diferença para conquistar o bicampeonato do torneio.

Em que pese a altitude e a chuva, é muito difícil entender a opção desse Flamengo de Vítor Pereira de abdicar da posse de bola, como aconteceu durante o jogo. Espaçado, o time não tentou controlar o jogo e foi um deserto de ideias, dependente de algum lampejo do quarteto ofensivo, que voltou a jogar junto desde o início após dois jogos de Everton Ribeiro na reserva.

Foi o que aconteceu aos 41 do primeiro tempo, quando Gabigol recebeu lançamento de Arrascaeta, mas, cara a cara com o goleiro, parou em Ramírez. Esse lance, e um chute de David Luiz, aos 4, após escanteio, foram as únicas chances criadas nos primeiros 45 minutos.



Pelo menos, nessa parte do jogo, o Rubro-Negro não sofreu na defesa, muito em função do ótimo trabalho de Vidal na marcação. E também pela baixa qualidade do Del Valle, em seu segundo jogo na temporada, que não aproveitou os espaços na entrada da área.

Só que, no segundo tempo, os equatorianos chegaram com mais perigo. Santos fez grande defesa em falta cobrada por Sornoza. Depois, Carabajal cabeceou duas vezes sem marcação: uma rente à trave e, na segunda chance, fez o gol, aos 23. García Basso chegou a marcar outro, em falha de Santos, mas tocou com a mão e o lance foi anulado.

Incapaz de criar, o Flamengo finalizou pela primeira vez após o intervalo aos 28, mas Gabigol estava impedido. A única grande chance, foi em um chute de Everton Cebolinha defendido pelo goleiro, aos 42. E foi só. Muito pouco mais uma vez.

INDEPENDIENTE DEL VALLE 1X0 FLAMENGO

Local: Estádio Banco Guayaquil, em Quito (Equador)

Árbitro: Piero Maza (Chile)

Gol: Carabajal (29'/2ºT)

Cartões amarelos: Ramírez, Faravelli, Rodríguez (IND); Vidal, Pedro, Fabrício Bruno, Vítor Pereira (FLA)

Cartão vermelho: Ortiz, aos 43'/2T

INDEPENDIENTE DEL VALLE: Ramirez; Fernández, Schunke, García Basso, Carabajal e Beder Caicedo (Minda); Pellerano (Ortiz), Faravelli e Sornoza (Previtali); Rodríguez (Alcívar) e Lautaro Díaz (Hoyos). Técnico: Martín Anselmi



FLAMENGO: Santos, Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Matheus Gonçalves), Vidal, Everton Ribeiro (Everton Cebolinha) e Arrascaeta; Gabigol e Pedro (Erick Pulgar). Técnico: Vítor Pereira.