Vítor Pereira - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 22/02/2023 09:00 | Atualizado 22/02/2023 09:14

Equador - No primeiro jogo da decisão da Recopa Sul-Americana, o Flamengo saiu derrotado pelo Del Valle, no Equador. Ao fim da partida, Vítor Pereira afirmou que o clube carioca teve bons momentos e disse que confia que o Rubro-Negro tem condições de buscar o título no Maracanã.

"Não é fácil jogar aqui. A equipe adversária tem qualidade. Mas no primeiro tempo as melhores situações de gol foram nossas. Nós tivemos duas, três situações para fazer gol e acredito que se tivéssemos feito o gol teria sido uma vantagem importante para nós. Na segunda parte procuramos manter-nos equilibrados, reajustar, mas levamos com um gol de bola parada. Os jogadores que entraram, entraram bem. O Cebola ia fazer um gol... Mas a Recopa está em aberto. Estou convencido. Acredito sinceramente que em nossa casa vamos reverter o resultado", afirmou.

Questionado sobre a possibilidade de Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro atuarem juntos no seu esquema tático, o português afirmou que é preciso que o Flamengo esteja mais equilibrado.

"Temos que buscar o equilíbrio, como todos os times. Nós podemos manter o quarteto (Arrascaeta, Ribeiro, Pedro e Gabigol), nunca disse que não poderia, mas temos que nos equilibrar de alguma forma. Hoje, repito, em condições difíceis, porque eles estão muito mais adaptados do que nós para jogar aqui. Mas conseguimos criar situações de gols, controlá-los e foi uma pena não termos concretizado uma das situações de gol", disse.