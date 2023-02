Carabajal comemora o gol marcado sobre o Flamengo: Independiente del Valle finalizou 27 vezes ao gol - Rodrigo BUENDIA / AFP

Publicado 22/02/2023 12:39

Diante de um início de 2023 com três disputas por título em apenas dois meses, o Flamengo deixou a desejar em todos os jogos que importavam até o momento. Como só enfrentou pequenos no Campeonato Carioca, o Rubro-Negro teve quatro compromissos de peso e o desempenho foi muito ruim tanto na Supercopa do Brasil, no Mundial de Clubes e na Recopa.

Nesses duelos, o time de Vítor Pereira conseguiu apenas uma vitória e sofreu três derrotas, com um aproveitamento de apenas 25%.

ATAQUE CRIA POUCO, MAS É EFICIENTE

Mais do que os resultados, as atuações do time, tanto defensivamente quanto ofensivamente, deixaram muito a desejar contra Palmeiras, Al Hilal (Arábia Saudita), Al Ahly (Egito) e Independiente del Valle (Equador).

O Flamengo até marcou um bom número de gols, mas todos os nove foram de Pedro ou Gabigol nesses quatro compromissos importantes.

Segundo estatísticas do Sofascore, foram apenas 21 finalizações no alvo, numa média de apenas cinco por partida, e 32 no total (média de oito).

DEFESA MUITO EXPOSTA NOS PRINCIPAIS JOGOS

A defesa teve desempenho ainda pior. Foram 10 gols sofridos, numa média de dois por jogo. Muito em função das 46 finalizações sofridas, sendo 23 no alvo.



Na única vitória, sobre o Al Ahly, o Flamengo também teve atuação muito ruim e perdia por 2 a 1 até o adversário ter um jogador expulso, aos 24 minutos do segundo tempo. Somente a partir de então teve forças para pressionar até conseguir a virada.



RELEMBRE OS JOGOS IMPORTANTES DO FLAMENGO EM 2023:

Palmeiras 4x3 Flamengo - Supercopa do Brasil

Flamengo 2x3 Al Hilal - semifinal do Mundial de Clubes

Flamengo 4x2 Al Ahly - disputa do terceiro lugar

Independiente del Valle 1x0 Flamengo - jogo de ida da Recopa Sul-Americana