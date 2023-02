Gabigol é atacante do Flamengo - Gilvan de Souza/ Flamengo

Gabigol é atacante do FlamengoGilvan de Souza/ Flamengo

Publicado 22/02/2023 16:33

Gabigol analisou a derrota do Flamengo para o Independiente del Valle por 1 a 0, na última terça-feira, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. O atacante viu o Rubro-Negro com mais chances dentro de campo em relação ao adversário, mas também elogiou a equipe equatoriana e ressaltou que é difícil jogar em Quito.

"Creio eu que fizemos um bom jogo dentro daquilo que podíamos fazer. Tem a questão da altitude. Tivemos mais chances do que eles, é a minha opinião. Eles tiveram uma bola. Acho que tivemos as chances mais claras pra fazer o gol. Claro que queríamos a vitória. Nós tivemos chances para isso. Eu tive chance para fazer os gols. O outro time se comportou muito bem. É difícil jogar aqui, ainda mais contra uma grande equipe", disse Gabi, ao "ge", no Equador.

O jogo da volta acontece na próxima terça-feira, às 21h30, no Maracanã. Para se sagrar campeão, o Flamengo precisa vencer o del Valle por dois ou mais gols de diferença. Se houver empate no placar agregado, o jogo irá para a prorrogação.

"Agora é esperar o apoio da torcida. A gente sabe que eles vão comparecer para apoiar a gente e que essa energia positiva já comece de hoje. Que a gente possa, em casa, no Ninho, trabalhar para melhorar algumas coisas e eles nos mandem energias positivas para sermos campeões", afirmou Gabi.