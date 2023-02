Gabigol e Filipe Luís no Rio Open - Foto: Crédito: Paulo Tauil/Rio Open

Publicado 22/02/2023 19:39

Rio - Ídolos do Flamengo, Gabigol e Filipe Luis marcaram presença no Rio Open de tênis, no Jockey Club, na Zona Sul do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira. Bastante tietados, os dois assistiram a vitória do espanhol Carlos Alcaraz sobre o brasileiro Mateus Alves.

Filipe Luís e Gabigol, jogadores do #Flamengo, presentes no Rio Open de tênis. #ODia pic.twitter.com/ZpEnMTNVXy — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) February 22, 2023

Dentro de quadra, Alcaraz venceu por 2 sets a 0, com duas parciais de 6/4. Este jogo, vale lembrar, começou na última terça-feira, mas precisou ser suspenso por conta da chuva e só foi retomado nesta quarta.

Além de acompanharem a vitória do espanhol, Filipe Luis e Gabigol também aproveitaram para tirar foto com o troféu do evento e conhecer as estruturas da nona edição do único torneio ATP 500 do Brasil. Os jogadores estiveram acompanhados de amigos e familiares.



A dupla, agora, se concentra nos próximos compromissos. Enquanto Filipe Luís visa a recuperação de sua lesão, Gabigol se prepara para enfrentar o Botafogo, neste sábado (25), às 18h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela nona rodada do Campeonato Carioca.



*Reportagem do estagiário Gabriel Orphão sob supervisão de João Alexandre Borges