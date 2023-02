Gerson - Marcelo Cortes / Flamengo

GersonMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 23/02/2023 09:27

Rio - O Flamengo corre contra o tempo para tentar ter força máxima no segundo jogo da Recopa, contra o Independiente Del Valle, na próxima terça-feira (28), 21h30, no Maracanã. Nos próximos dias, o Rubro-Negro tentará acelerar a recuperação de dois titulares lesionados: Gerson e Léo Pereira.



No jogo de ida, a dupla não esteve à disposição de Vítor Pereira, mas já iniciaram a transição na última quarta-feira (22). Gerson se recupera de dores no tornozelo direito, enquanto Léo Pereira trata uma lesão na coxa direita, sofrida na semifinal do Mundial de Clubes, contra o Al Hilal.



Se a volta dos dois titulares ainda é dúvida, a de Marinho e Hugo Souza é certeza. O atacante e o goleiro, que não viajaram a Quito, já estão recuperados e voltam a treinar com o grupo nesta quinta-feira (23), quando o elenco se reapresenta.



Pedro não será problema



Outra boa notícia para os rubro-negros é em relação a Pedro. O camisa 9, substituído no primeiro jogo contra o Del Valle com desconforto no adutor esquerdo, já foi avaliado e não preocupa. No entanto, o artilheiro terá foco total na decisão de terça e não viajará para enfrentar o Botafogo, em Brasília, no próximo sábado (25).



O Flamengo precisará contar com a força de sua torcida caso queira conquistar a Recopa. No jogo de ida, o Rubro-Negro foi derrotado por 1 a 0 pelo Del Valle e precisa vencer a partida se quiser conquistar o título. Todos os ingressos para o duelo da próxima terça (28) já foram vendidos.