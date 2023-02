CT do Ninho do Urubu - ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Publicado 23/02/2023 18:28

O presidente do Sousa-PB, Aldeone Abrantes, está na bronca com o momento o Flamengo. Nas redes sociais, o mandatário do clube paraibano disse que os jogadores estão "sentados nas glórias do passado", pediu dois garotos da base no time titular e ainda citou David Luiz como um dos atletas que precisa deixar o Rubro-Negro

"O pior adversário do Flamengo é ele mesmo. Jogadores autossuficientes sentados nas glórias do passado. Renovação já. Em tempo: já passou da hora do goleiro Matheus (Cunha) e (o meio-campista) Matheus França serem titulares dessa equipe. David Luiz, obrigado e tchau!", escreveu Aldeone Abrantes.

O Pior adversário do Flamengo é ele mesmo. Jogadores auto suficientes sentado nas Glórias do Passado. Renovação já. Em tempo: Já passou da hora do Goleiro Matheus e Matheus França serem titulares dessa equipe. David Luis obrigado e Tchau ! — Aldeone Abrantes (@aldeoneabrantes) February 23, 2023

Em tempo: o próximo compromisso do Flamengo acontece no sábado, às 18h, contra o Botafogo no Mané Garrincha. Depois do clássico, o Rubro-Negro vira a chave para o jogo da volta da Recopa Sul-Americana, contra o Independiente del Valle, às 21h30 da próxima terça-feira, no Maracanã.