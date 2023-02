Marinho está recuperado de dores musculares e volta a treinar pelo Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Marinho está recuperado de dores musculares e volta a treinar pelo FlamengoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 23/02/2023 17:30

O Flamengo se reapresentou nesta quinta-feira com duas novidades. Recuperados de problemas médicos, Marinho e Hugo Souza voltam a ficar à disposição do técnico Vítor Pereira, que planeja utilizar reservas no clássico com o Botafogo, no sábado, às 18h em Brasília.



O atacante está recuperado de dores no músculo posterior da coxa esquerda, e o goleiro, de tendinite patelar. Enquanto isso, Gerson, com dores no tornozelo direito, segue em tratamento. Já Pedro foi avaliado e não preocupa.



A tendência é que Marinho tenha mais chance de começar jogando o clássico pelo Campeonato Carioca. O treinador ainda avalia se utilizará alguns titulares ou se mandará um time todo reserva.



O duelo de sábado vale a liderança da Taça Guanabara, mas o Flamengo está focado no jogo de volta da Recopa Sul-Americana, terça-feira, no Maracanã contra o Independiente del Valle, do Equador.



Após perder por 1 a 0 em Quito, o Rubro-Negro precisa vencer por dois gols de diferença para ser campeão. Se for por um, a decisão será nos pênaltis.