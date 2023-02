Matheus França - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 24/02/2023 12:41

Rio - O Flamengo oficializou no começo da tarde desta sexta-feira a renovação de contrato de Matheus França. O jovem, de 18 anos, assinou um novo contrato até dezembro de 2027. O antigo contrato ia até maio do mesmo ano.

A renovação aconteceu porque a diretoria do Flamengo vem se preocupando com o assédio do Newcastle sobre o jogador. Por conta disso, o Rubro-Negro propôs um novo contrato com aumento da multa e uma valorização salarial.

Recentemente, o Newcastle fez mais de uma proposta ao Flamengo para conseguir a contratação de Matheus França. Em último contato, o time inglês acenou com o desejo de pagar 20 milhões de euros, cerca de R$ 111 milhões, mas a diretoria rubro-negra deu a mesma resposta: "Matheus França não está à venda. Contamos com ele."

Até o momento, Matheus França entrou em campo como profissional em 30 partidas, vestindo a camisa do Flamengo. Ele marcou sete gols. Este ano, o jovem participou de sete partidas.