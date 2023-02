Vítor Pereira - AFP

Publicado 24/02/2023 14:35

O Flamengo divulgou os relacionados para o clássico com o Botafogo, que acontece às 18h deste sábado, no Mané Garrincha. A lista é formada por jogadores da base e reservas. Os titulares serão poupados por conta do jogo da volta da Recopa Sul-Americana.

Conforme informou primeiramente o jornalista Venê Casagrande, o Flamengo deve ter uma mudança no esquema tático para o confronto. Isso porque o técnico Vítor Pereira esboçou o time com três zagueiros.

Dessa forma, o Rubro-Negro deve ir a campo com: Matheus Cunha; Rodrigo Caio, Pablo e Cleiton; Matheuzinho, Pulgar, Matheus França e Matheus Gonçalves; Everton Cebolinha, Marinho e Mateusão.

Atualmente, o Flamengo está com 20 pontos e aparece no topo da tabela do Campeonato Carioca. O Botafogo vem atrás, na vice-liderança, com 16 pontos.