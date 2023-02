Dillyene - Divulgação

Publicado 24/02/2023 11:55

Rio - A cantora Dillyene vai lançar no dia 11 de março o single "Veste o Manto". A música, como o próprio nome sugere, é uma homenagem ao Flamengo. A artista fala sobre a escolha do nome da canção.

"Manto vem de manto sagrado que é uma capa usada por pessoas da realeza, cavaleiros nobres, etc. Porém na gíria é usado para definir a camisa do time de futebol de coração dos flamenguistas. A expressão foi criada pelo jornalista Otelo Caçador, para denominar a camisa do clube. E ele se expressou assim: "Quando será lançado o novo manto sagrado do Flamengo?"', explica.No lançamento, ela promete colocar os internautas para dançarem. "Quero ver geral dando play e fazendo nossa dancinha. Vou repostar todos que marcarem @dillyene_ lá nas redes sociais", diz.Dillyene comenta que a ideia surgiu quando foi escolhida como Miss Bela do Flamengo. "Foi um flash de entusiasmo e quis fazer um hit com várias expressões flamenguistas. Composta com a alegria do funk & brega funk, esse hit foi feito pra se jogar na pista e isso independente do teu clube de futebol", adianta.A cantora diz que sempre teve mais amigos homens e que por isso, desde novinha, foi positivamente influenciada a gostar de jogos de futebol. "Me lembro nitidamente de jogar futebol com meus amiguinhos na rua de casa e com o gol feito de chinelos. Eu jogava muito mal e então ao passar do tempo fui ficando de plateia mesmo (risos). Meu tio que é flamenguista me deu minha primeira camisa de futebol do Flamengo quando eu tinha 8 anos e foi aí que tudo começou".Morando em Paris, ela diz que vai com frequência aos estádios por lá. "Ver o nosso querido Neymar Júnior no Parc des Princes. Quando for ao Brasil quero ver de perto a Urubuzada jogando muito", finaliza.