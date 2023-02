Flamengo precisa vencer o Botafogo e torcer por uma sequência de resultado para conquistar a Taça Guanabara neste sábado - Divulgação

Publicado 25/02/2023 10:21 | Atualizado 25/02/2023 11:33

Rio - O Flamengo pode conquistar seu primeiro título da temporada já nesta rodada do Campeonato Carioca. Para isto, o Rubro-Negro, líder da competição, precisa garantir a vitória sobre o Botafogo, além de torcer para que o Fluminense perca para a Portuguesa, e o Vasco não vença o Boavista para, assim, garantir o título da Taça Guanabara.

Além do título, o Flamengo pode garantir a classificação na semifinal do Campeonato Carioca. Para isto, basta uma vitória simples em cima do Botafogo que estará classificado. Caso não consiga o resultado, o Rubro-Negro precisa torcer para que o Volta Redonda não pontue em cima do Bangu para garantir a vaga ainda nesta rodada.

O Flamengo é o atual líder do Campeonato Carioca, com 20 pontos, seguido por Botafogo e Fluminense, ambos com 16 pontos, e o Vasco, que fecha o G-4, com 14 pontos conquistados. Volta Redonda, com 13, e Bangu, com 12, brigam diretamente por uma vaga na semifinal da competição.

O Rubro-Negro enfrentará o Glorioso neste sábado (25), às 18h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela nona rodada da competição.