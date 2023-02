Rodrigo Caio - Gabriel Orphão

Rodrigo CaioGabriel Orphão

Publicado 26/02/2023 19:08

Rio - Capitão do Flamengo na vitória sobre o Botafogo, no último sábado (25), o zagueiro Rodrigo Caio, de 29 anos, marcou presença na final do Rio Open de Tênis, entre Carlos Alcaraz e Cameron Norrie.

Zagueiro do #Flamengo, Rodrigo Caio marcou presença na final do Rio Open. #ODia pic.twitter.com/CzwnLM4xXv — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) February 26, 2023

Além do defensor do Flamengo, os meias Nenê, do Vasco, e Alan Patrick, do Internacional, também estiveram no Jockey Club Brasileiro para acompanhar a decisão do único torneio ATP 500 do Brasil.Rodrigo, no entanto, não foi o único jogador do Flamengo a prestigiar o Rio Open. Nos últimos dias, o lateral-esquerdo Filipe Luís e o atacante Gabigol também foram vistos nas arquibancadas do torneio.