PedroMarcelo Cortês / Flamengo

Publicado 26/02/2023 18:40

Rio - Os torcedores do Flamengo voltaram a ter notícias positivas no treino deste domingo da equipe principal, no Ninho do Urubu. A exemplo do que aconteceu no sábado, o volante Gerson treinou sem limitações. Além dele, Pedro, que não havia participado da atividade do dia anterior, voltou a trabalho junto do grupo. Com isso, os dois têm boas chances de serem escalados na partida da próxima terça-feira, no Maracanã, pela final da Recopa Sul-Americana.

Gerson se lesionou no tornozelo direito na vitória contra o Volta Redonda, que aconteceu no último dia 15. Já Pedro disputou o jogo de ida contra o Del Valle, no Equador, mas sentiu dores no adutor da coxa esquerda na última semana. O centroavante se mostrou recuperado e deve ter condições.

O lado negativo ficou por conta de Léo Pereira. Sem atuar desde o Mundial, o zagueiro ainda está na fase de transição após a lesão na coxa direita. Com isso, a possibilidade do defensor atuar na próxima terça-feira é remota.

Derrotado por 1 a 0 no Equador, o Flamengo precisará vencer por dois gols de diferença no Maracanã para garantir o título da Recopa Sul-Americana. Caso vença por um gol de diferença. a disputa será nas penalidades.